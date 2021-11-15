الشرطة: نقل 5 مراهقين لمستشفى بعد إطلاق نار قرب مدرسة عليا بولاية كولورادو الأمريكية

ذكرت الشرطة أن إطلاق نار وقع بالقرب من مدرسة عليا في ضاحية أورورا بمدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية، نُقل على أثره خمسة مراهقين إلى المستشفى.

وقالت شرطة أورورا على تويتر إن أعمار الشبان المصابين الخمسة تتراوح بين 14 و 17 عاما.

ولم تتوفر بعد أي تفاصيل رسمية أخرى عن أعمال العنف التي اندلعت على مقربة من المدرسة العليا المركزية قرب منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

يتبع...