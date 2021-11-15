بايدن يوقع مشروع قانون البنية التحتية وقيمته تريليون دولار

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار في حفل بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وحضر الحفل مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون دفعوا التشريع قدما وسط انقسام في الكونغرس الأمريكي.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي، "نشعر بالفخر لقدرتنا على العمل معا عندما نريد.. استثمارنا في البنية التحية بفضل هذا القانون الجديد سيكون أفضل من الصين".

وأكد بايدن أن "القانون الجديد سيعيد بناء بنيتنا التحتية ويجعلها أكثر قوة وصلابة".

وتحدث بايدن عن الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد خلال فترة حكمه ومنها إعصار أيدا الأخير، والذي كلف الولايات المتحدة خسائر تقدر بـ59 مليار دولار، وفقا للرئيس الأمريكي.

وشدد الرئيس الأمريكي، "القانون الجديد سيحسن من قدرتنا على مواجهة الكوارث الطبيعية.. وسيحسن من حالة الجسور والنقل العام والمطارات والموانئ".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الولايات المتحدة الأمريكية عبر سبوتنيك.