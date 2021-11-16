تراجعت عن تريليون دولار.. أسهم تسلا تواصل موجة مبيعات بعد تغريدات إيلون ماسك

واصلت أسهم تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، يوم الاثنين، موجة مبيعات في رد فعل من المستثمرين على بيع الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك مؤخرا أسهما قيمتها الإجمالية 6.9 مليار دولار، وأيضا أحدث تغريداته.

وأنهى سهم تسلا جلسة التداول منخفضا حوالي اثنين بالمئة إلى 1013.39 دولار لتنخفض القيمة السوقية للشركة بحوالي 207 مليارات دولار، منذ أن بدأ ماسك بيع الأسهم الأسبوع الماضي.

وجاء أحدث هبوط للسهم في أعقاب نزاع على تويتر يوم الأحد بين ماسك، أغني شخص في العالم، وبيرني ساندرز بعد أن طالب السناتور الأمريكي بأن يدفع الأثرياء "حصتهم العادلة" من الضرائب.

وأثناء جلسة اليوم، جرى تداول سهم تسلا عند مستوى أكثر انخفاضا بلغ 978.60 دولار مما دفع القيمة السوقية للشركة للتراجع عن مستوى تريليون دولار، أثناء التداولات للمرة الثانية في أربع جلسات.

وكانت القيمة السوقية لأسهم تسلا قد سجلت تريليون دولار للمرة الأولى في أواخر الشهر الماضي.

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