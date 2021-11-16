لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني.. بايدن يخشى الصراع المفتوح وشي سعيد بـ "صديقه القديم"

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، في بداية اجتماع افتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سعيد بلقاء "صديقه القديم".

وأضاف الرئيس الصيني، أنه على واشنطن وبكين أن تواجهان تحديات عدة ويجب عليهما زيادة التواصل والتعاون. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك حاجة لـ"علاقات مستقرة ومنطقية" بين البلدين ويجب عليهما احترام بعضهما.

كما شي أنه مستعد لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى "اتجاه إيجابي" وأنه يتطلع إلى مناقشات "واسعة وشاملة" مع بايدن.

وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات بين واشنطن وبكين ضرورية لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وكورونا.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عليهما مسؤولية كزعيمين لضمان عدم انحراف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى صراع مفتوح.

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