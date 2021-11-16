الشرطة البريطانية تفرج عن 4 رجال اعتقلوا فيما يتعلق بانفجار ليفربول

أفرجت الشرطة البريطانية، يوم الاثنين، عن 4 رجال في حادث انفجار سيارة في ليفربول.

وأُلقي القبض على ثلاثة رجال (29 و26 و21 عاما) يوم الأحد، وقال روس جاكسون مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب يوم الاثنين، إنه ألقي القبض على رجل رابع (20 عاما).

وقالت الشرطة البريطانية، إنها أفرجت الأربعة المتهمين في الحادث، بعدما استمعت إلى إفاداتهم.

وذكرت الشرطة أنها مطمئنة إلى الروايات التي أدلوا بها، وفقا لرويترز.

وقالت الشرطة يوم الاثنين، إن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة أجرة أمام مستشفى بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا يوم الأحد، كان يحملها أحد الركاب وإن الانفجار يُنظر إليه باعتباره حادثا إرهابيا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.