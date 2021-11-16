واشنطن تحث رعاياها على مغادرة إثيوبيا فورا وتستبعد سيناريو أفغانستان

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، رعاياها مجددا بمغادرة إثيوبيا فورا، محذرة من أنه لن تكون هناك عملية إجلاء على غرار تلك التي نفذت في أفغانستان.

وتحض السفارة الأمريكية في العاصمة الإثيوبية الرعايا الأمريكان على مغادرة البلاد فورا.

يأتي ذلك في ظل تقدم قوات المتمردين بقيادة جبهة تحرير تيغراي، وهو ما دفع السفارة لتقديم عرض حجز التذاكر للمواطنين الأمريكيين مقابل قروض إذا لم يكونوا يملكون ثمنها، وفقا لموقع "أكسيوس".

الخارجية الأمريكية بدورها حذرت المواطنين على لسان متحدثها نيد برايس الذي أكد أنه لن تكون هناك عملية إجلاء مثل التي حدثت في أفغانستان.

وقال برايس إنه لا يوجد شيء يدعو الأمريكيين للبقاء في إثيوبيا.. عليهم المغادرة عبر الرحلات التجارية الآن.

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