الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي يؤكدان على الاحترام المتبادل وحل الخلافات

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع افتراضي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى حل الخلافات بشكل بناء بين الصين والولايات المتحدة.

ونقلت قناة التلفزيون الصيني الرسمي تصريحات الرئيسين، حيث حث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على حل الخلافات بشكل بناء بين الصين والولايات المتحدة وكذلك القضايا الحساسة.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الصيني عدم وجوب خروج العلاقات بين البلدين عن السيطرة.

وشدد الرئيس بينغ على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين باعتبارها ثلاثة مبادئ في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية في العصر الجديد.

وبدوره، أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في إعادة التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام الصيني، ولا تسعى إلى تعزيز التحالفات ضد الصين، ولا تنوي الدخول في صراع مع الصين.

وأكد بايدن أن حكومة الولايات المتحدة تلتزم بسياسة "صين واحدة" ولا تدعم "استقلال تايوان" وتأمل في أن "يظل السلام والاستقرار في مضيق تايوان".