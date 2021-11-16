وزيرة إسرائيلية تدعو لإلغاء اتفاق تم عقده مع الإمارات

دعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، إلى إلغاء صفقة عقدت مع الإمارات سابقا.

وحسب وكالة "رويترز"، دعت الوزيرة كارين الحرار، إلى إلغاء اتفاق عقد مع شركة في الإمارات، بشأن خط أنابيب نفط.

את הסכם קצא״א צריך לבטל. הנזק שעלול להגרם לסביבה ולתושבים ממימוש ההסכם עולה פי כמה וכמה על ההכנסה הכספית השולית ממנה תהנה תהנה. https://t.co/xtJ6sz0U4m — קארין אלהרר 🟠 Karine Elharrar (@KElharrar) November 16, 2021

وقالت الوزيرة لراديو الجيش الإسرائيلي، إن الصفقة "لا فائدة منها لإسرائيل".

وتابعت الوزيرة أن الصفقة من شأنها زيادة كمية الخام التي تمر عبر البلاد، وقد أثار ذلك جماعات حماية البيئة في إسرائيل.

ولم تقرر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، عما إذا كانت ستمنح الضوء الأخضر للاتفاق بين شركة خطوط الأنابيب المملوكة له في أوروبا وآسيا، وشركة "لاند بريدج" التي يملكها إمارتيون وإسرائيليون.