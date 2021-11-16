التقييم السنوي للجيش الإسرائيلي: الوضع الأمني تحسن بشكل طفيف

أشار التقييم السنوي للجيش الإسرائيلي للوضع، إلى أن حالة الأمن القومي الإسرائيلي قد تحسنت بشكل معتدل في العام الماضي.

وأوضح التقييم الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن احتمالية شن حرب ضد إسرائيل من قبل أعدائها ظلت منخفضة كما كانت في العامين الماضيين، كما أن احتمالية تفجر الوضع التي كانت مرتفعة جدا في السنوات الأخيرة قد انخفضت أيضا إلى حد ما في الساحة الشمالية (الحدود اللبنانية والسورية).

وبحسب تقييم الجيش الإسرائيلي، فإن إمكانية انفجار الوضع ما زالت مرتفعة في ساحة غزة وكذلك في الضفة الغربية، لكن احتمال تصعيد مفاجئ للجبهة اللبنانية أو السورية أو العراقية بسبب حادث يتعقد ويتصاعد، انخفض في عام 2021 وسيظل على الأرجح منخفضا العام المقبل.

وأضاف التقييم أن "الموافقة على ميزانية الدفاع والتعاون مع دول المنطقة وكبح زمام إيران في سوريا هي الأسباب الرئيسية التي تجعل إسرائيل تبدأ عام 2022 مع تحسن الوضع الأمني ​​بشكل طفيف".

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