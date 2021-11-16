مدمرة أمريكية تتجه إلى البحر المتوسط بعد إكمال مهمتها في البحر الأسود

أعلن الأسطول السادس في البحرية الأمريكية أن المدمرة "بورتر" من طراز "أرلي بيرك" التابعة للبحرية الأمريكية أبحرت من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط بعد الانتهاء من التدريبات.

وقالت البحرية في بيان: "المدمرة الصاروخية من طراز "أرلي بيرك يو.إس.إس بورتر" بدأت رحلتها المخطط لها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط ​​بعد انتهاء العمليات والتدريبات البحرية مع الحلفاء وشركاء الناتو التي بدأت منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني".

BREAKING: Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Porter (DDG 78) began its scheduled southbound transit from the Black Sea to the Mediterranean Sea after conducting maritime operations and exercises alongside @NATO allies and partners, Nov. 16, 2021. #StrongerTogether pic.twitter.com/Bw6To8524f — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 16, 2021

​صرحت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن الجيش الروسي يسيطر على تحركات سفن البحرية الأمريكية في البحر الأسود.

ووفقا للوزارة، تلجأ الولايات المتحدة إلى إجراءات غير مصرح بها لإنشاء تجمع للقوات المسلحة بالقرب من حدود روسيا، وأحد أهداف الولايات المتحدة في البحر الأسود هو التطوير العسكري لأوكرانيا.