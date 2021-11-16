زلزال جديد يضرب إيران

وأعلن مركز رصد الزلازل بالمؤسسة الجيوفيزيائي التابعة لجامعة طهران، أن "زلزالا وقع بقوة 4 درجات ريختر في الساعة 8 و42 دقائق و12 ثانية صباح اليوم الثلاثاء حسب التوقيت المحلي على بعد 22 كيلومتر من مدينة فين شمالي بندرعباس مركز محافظة هرمزكان"، وذلك حسب "وكالة فارس" الإيرانية.
وأشار إلى أن "مركز الزلزال على عمق 19 كيلومتر تحت سطح الأرض، ويبعد عن بندر عباس مركز المحافظة 44 كيلومترا"، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال.
وكان زلزال ضرب محافظة هرمزكان الإيرانية، يوم الأحد الماضي، لتصل عدد الزلازل التي ضربت المحافظة إلى ثلاثة في يوم واحد. ونقلت وكالة "إرنا" عن مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، أن زلزالا ثالثا ضرب مدينة قلعة قاضي في محافظة هرمزكان (جنوب)، بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر.
وكآخر حصيلة لهذه الأحداث، أعلنت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية "فاطمة نوروزيان"، أن 27 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وأعراض تنفسية راجعوا على أثرها المستشفيات والمراكز العلاجية داخل المحافظة. كما توفي شاب (27 عاما) إثر حادث سقوط عمود الكهرباء عليه جراء الزلزال.
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