لوكاشينكو: الإمارات مستعدة للمساعدة في حل أزمة اللاجئين عند الحدود مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة للتنسيق لحل أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية تصريحات الرئيس البيلاروسي الذي قال: "هناك العديد من الأشخاص الطيبين المستعدين لتقديم مساهمة كبيرة في حل الوضع مع اللاجئين وليس فقط على حدود بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا".

وأضاف لوكاشينكو قائلا: "أود أن أشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة هذا البلد لديه خبرة واسعة في العمل مع اللاجئين، وقد شاركوا بالفعل في حل قضايا مماثلة في العالم وعملوا مع آلاف اللاجئين وهم مستعدون للمساعدة".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت بولندا حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، ولتعزيز الأمن، أرسلت السلطات أفرادا عسكريين وقوات شرطة إضافية إلى الحدود، وأقامت أسوارا من الأسلاك الشائكة في مواقع مختلفة.

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، الاثنين الماضي، لمحاولة عبورها باتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.