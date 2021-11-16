اللاجئون على الحدود البولندية بين "مطرقة" حرس الحدود و"سندان" الأمراض

عانى اللاجئون على الحدود البيلاروسية - البولندية من أعراض مرضية كالسعال والعطاس، ولجؤوا إلى الأطباء البيلاروس من أجل العلاج.

وقالت ممثلة مفرزة الحدود البيلاروسية، ناديجدا ماسيفيتش: "هناك أطفال من بين أولئك الذين أصيبوا بنزلة برد".

وأضافت ماسيفيتش: "لجأ اللاجئون إلى الأطباء البيلاروس، وفي أغلب الأحيان يشكون من السعال والعطاس".

وتم تقديم عدة شكاوى من أعراض نزلات البرد، يعاني الأطفال إلى جانب البالغين أيضًا من المشاكل نفسها.

وأردفت: "الأطباء الموجودون في الموقع يساعدون الجميع".

وغادر المهاجرون في اليوم السابق، المخيم الذي نصب مسبقًا في الغابة واستقروا مباشرة أمام نقطة تفتيش "بروزجي".

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، الاثنين الماضي، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.