وزير الدفاع التركي: منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية سلاح دفاعي وتستخدم ضمن حلف الناتو

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية سلاح دفاعي وستستخدم ضمن حلف الناتو مثل منظومة "إس-300".

القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير في كلمته أمام البرلمان التركي أثناء مناقشة موازنة وزارة الدفاع: "منظومة إس-400 سلاح دفاعي وسيتم استخدامها ضمن حلف الناتو كما تستخدم منظومة إس-300"، حسبما أفادت قناة "إن.تي.في" التركية.

وتحدث أكار عن تقييم البدائل في حال سلبية موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن طلب تركيا مقاتلات "إف-35" و"إف-16".