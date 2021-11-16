إعلام: الكشف عن سوار اشتراه ملياردير أسترالي لزوجة نتنياهو بـ41 ألف دولار

تلقت الشرطة ومكتب المدعي العام الإسرائيليين أدلة تثبت على ما يبدو أن الملياردير الأسترالي جيمس باكر اشترى لسارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، سوارًا ذهبيًا فاخرًا.

تلقت الشرطة ومكتب المدعي العام الإسرائيليين أدلة تثبت على ما يبدو أن الملياردير الأسترالي جيمس باكر اشترى لسارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو سوارًا ذهبيًا فاخرًا بقيمة 46500 دولار.

وجاءت المعلومات الجديدة بعد شهادة جديدة من هداس كلاين، المساعدة الشخصية لرجل الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلشين، بحسب القناة "12" في التلفزيون الإسرائيلي.

وفقا للمعلومات التي بحوزة السلطات الإسرائيلية، تم شراء السوار من قبل المساعد الشخصي لجيمس باكر في 28 فبراير/شباط 2015 ، بينما كان بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء.

وشهدت كلاين بأن السوار تم شراؤه بعد أن طلبت سارة نتنياهو الحصول على هدية بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لزواجهما.

وقالت إن الهدية أرسلت إلى سارة نتنياهو مع الفاتورة، في حال أرادت استبدالها، لكنها رفضت استلام المغلف الذي كانت فيه الفاتورة. كما ظهر من الشهادة أن بنيامين نتنياهو علم بتلقي الهدية الثمينة، لكنه لم يتحرك لإعادتها إلى باكر.

وتم شراء السوار الفاخر من متجر Bocelti في منتجع أسبن في كولورادو الأمريكية وكان سعره الأساسي بـ 41676 دولارا.

חשיפת עובדה: כך נראה הצמיד שקיבלה שרה נתניהו – והקבלהhttps://t.co/hh4w2ZFJ0Q pic.twitter.com/ThozAtqkWt — החדשות - N12 (@N12News) November 15, 2021

وأخبرت كلاين المحققين أيضا عن مجوهرات إضافية اشتراها باكر وميلشين لسارة نتنياهو في مناسبات مختلفة - بما في ذلك من متجر أغاس وتمار الفاخر في تل أبيب.

وبحسب الشهادة، تم نقل المجوهرات إلى منزل رئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس من خلال السائق الشخصي لأرنون ميلشين، وتم تسليمها إلى المساعدة الشخصية لسارة نتنياهو في ذلك الوقت.

من جانبه، نفى مكتب نتنياهو هذه الاتهامات وقال إن الحديث يدور عن تسريب "إجرامي" آخر ضد أسرة نتنياهو، يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، واصفا ما أوردته الشاهدة بأنه "كومة من الأكذيب".

وصباح اليوم الثلاثاء، وصل رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى محكمة منطقة القدس في أول حضور له منذ أكثر من 6 أشهر لجلسات محاكماته في 3 قضايا فساد تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

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