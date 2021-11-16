القوات البولندية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين على الحدود مع بيلاروس... فيديو

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بأن قوات حرس الحدود البولندية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك بيلاروس" إلى أن عددا من المهاجرين حاولوا كسر السياج على الحدود مع بولندا ورشق عناصر الجيش البولندي بالحجارة.

وأظهر مقطع فيديو خاص بوكالة "سبوتنيك" على موقع "تليغرام"، ضابط أمن بولندي وهو يحمل أسطوانة غاز ويرشها على المهاجرين.

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، قامت مجموعة من المهاجرين بكسر السياج ورشق الحجارة والعصي تجاه قوات الأمن البولندية.

وتجري الأحداث بالقرب من نقطة طريق "بروزغي"، وردا على تصرفات المهاجرين، تم تصويب خراطيم المياه في اتجاههم وقنابل الصوت.