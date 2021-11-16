الصحة الإيطالية تنفي إمكانية العودة لفرض ارتداء الكمامات في الهواء الطلق

وشدد وكيل وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية، أندريا كوستا، في تصريحات إذاعية، على أن المسألة "ليست مطروحة بعد" على طاولة الوزارة، موضحاً "أننا سنقيم الأوضاع في الأسابيع المقبلة. إذا كانت هناك حاجة لفرض قيود فسنتحمل مسؤولية القرار بشأنها، ولكن هذا ليس هو الموضوع في الوقت الراهن".

تأتي تصريحات المسؤول الإيطالي، في أعقاب فرض السلطات المحلية في بلدة على أبواب العاصمة روما إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق، بسبب تزايد حالات الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وتعمل الحكومة الإيطالية على إلغاء استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة مع تراجع أرقام الإصابات بفيروس كورونا.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تخفف الحكومة الإيطالية في إجراءات كورونا، في السينما والمطاعم، كما أنه أصبح من المسموح التنقل بحرية بين مناطق عدة في البلاد.