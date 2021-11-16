محادثة تجمع بوتين ولوكاشينكو لبحث أوضاع اللاجئين على الحدود مع بولندا

أفادت الوكالة البيلاروسية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تناولت الأحداث وأزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية بيان الرئاسة الذي جاء فيه أن الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو هاتف نظيره الروسي بوتين، وبحث معه الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية.

كما ناقش القادة الإجراءات المشتركة للدفاع عن حدود الدولة الاتحادية (بين روسيا وبيلاروسيا)، خصوصا مع ارتفاع التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية.

وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت بولندا حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، ولتعزيز الأمن، أرسلت السلطات عسكريين وقوات شرطة إضافية إلى الحدود، وأقامت أسوارا من الأسلاك الشائكة في مواقع مختلفة.

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، الاثنين الماضي، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.