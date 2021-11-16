وزير الدفاع البيلاروسي: سنرد بشكل مناسب على تصرفات بولندا غير اللائقة

أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أن بلاده سوف ترد بشكل مناسب على ما وصفها بالتصرفات غير اللائقة التي تقوم بها بولندا.

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية، قال خرينين: "لسوء الحظ، لا نرى المنطق هنا؛ نخطط لأعمال مناسبة لأفعالهم غير الملائمة، حتى لا نخلق توترًا في المنطقة وحالة صراع".

وأكد الوزير البيلاروسي أنه "من الصعب معرفة القرارات التي يتم اتخاذها"، مشيرا إلى أن مينسك ستحاول تجنب خلق توتر في المنطقة.

وقال: "على الرغم من أننا نفترض أن جيراننا، على الأرجح يحاولون الحصول على مكافآت سياسية واقتصادية، وربما حتى الاتحاد الأوروبي بأكمله للانجرار إلى هذه المشكلة التي نشأت على حدود دولتنا".

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد اعتبرت أن ما قامت به بولندا من حشد 15 ألف جندي بدباباتهم وأنظمة الدفاع الجوي، ليس استجابة مناسبة لأزمة الهجرة التي نشبت على الحدود، لافتة إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية والثنائية.

يشار إلى أن الحدود البولندية البيلاروسية تشهد منذ فترة توترات سببها توافد الآلاف من المهاجرين من داخل بيلاروسيا في اتجاه بولندا، رغبة في تخطي الحدود.

وقد قابلت بولندا هذا التصرف بنشر آلاف الجنود عبر حدودها، مع أسلحة ثقيلة وأنظمة دفاع جوي، وهو ما عتبرته بيلاروسيا تهديدا لأمنها، وزادت بالتالي من وجودها الاستخباراتي عبر الحدود.

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