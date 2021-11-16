لافروف حول أزمة الهجرة: بولندا خرجت عن طورها والاتحاد الأوروبي يطبق معايير مزدوجة

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، متحدثًا عن أزمة الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية؛ بولندا بأنها خرجت عن طورها، موضحاً أن بروكسل تطبق معايير مزدوجة وتضع نفسها في موقف محرج.

موسكو - سبوتنيك. قال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو: "في هذه الحالة، أولاً، بولندا خرجت عن طورها، والقيادة في بروكسل تستخدم معايير مزدوجة بشكل علني ومفتوح، بشكل يجعلها في وضع لا يمكنها فيه إلا أن تدرك أنها تضع نفسها في موقف محرج للغاية".

وأوضح وزير الخارجية الروسي بأنه خلال موجة المهاجرين من البحر الأبيض المتوسط ، وموجة البلقان للمهاجرين، حاول الاتحاد الأوروبي حل المشكلات بشكل جماعي.

هذا وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، يوم أمس الإثنين، أن أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية سياسية، وأن خلق أزمة إنسانية لأسباب سياسية غير مقبول، موضحاً أن ذعر أوروبا المستمر من حركة المهاجرين، يجعلها في موقف هش في هذه الأزمة.

في حين وصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في الـ22 من الشهر الماضي، نقل المهاجرين عبر بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي بأنه تهديد هجين للاتحاد الأوروبي من مينسك.