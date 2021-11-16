مقتل 6 وإصابة 33 إثر هجوم انتحاري في العاصمة الأوغندية

قُتل 6 أشخاص وأصيب 33 آخرين بجروح، اليوم الثلاثاء، في تفجيرين انتحاريين في العاصمة الأوغندية كامبالا.

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "إن بي إس" المحلية عن المتحدث باسم الشرطة، فريد إينانجا، قوله إن "ستة أشخاص قُتلوا، بينهم ثلاثة انتحاريين، في التفجيرات الانتحارية التي شهدتها كامبالا اليوم".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة الأوغندية أن الهجمات أسفرت أيضا عن إصابة 33 شخصا بجروح متفاوتة.

وقال إن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى مولاغو الوطني، بينما تمكنت فرق مكافحة الإرهاب من ملاحقة مهاجم انتحاري رابع.

واتهم إينانجا "القوات الديمقراطية المتحالفة" (تتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي" وتنشط في أوغندا والكونغو الديمقراطية) بالوقوف خلف الهجمات، مضيفا أنها "لا تزال لديها رغبة في تنفيذ هجمات دموية، باستخدام انتحاريين وعبوات ناسفة".

وكان الانفجاران قد وقعا، صباح اليوم، بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي، ومبنى البرلمان، ودار اليوبيل للتأمينات، في كامبالا.

وجاءت الهجمات الأخيرة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من وقوع انفجارين منفصلين، ألقي باللوم فيهما على الحركة التابعة لتنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا)، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين قرب كامبالا.