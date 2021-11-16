بن "أرابيكا" يصل إلى أعلى سعر له منذ عقد

ظلت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في "شركة إنتر كونتيننتال" أعلى من 2.2 دولار للرطل في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أعلى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني 2012، ويعزى ذلك إلى اضطراب كميات الإمداد.

ودمّر الصقيع والجفاف المحاصيل في البرازيل، وأدت الأمطار الغزيرة إلى الحد من الإنتاج في كولومبيا، بينما أدى نقص حاويات الشحن إلى كبح الصادرات من فيتنام، حسبما ذكر موقع "ترادينغ إيكونوميكس".

علاوة على ذلك، من المقرر أن تؤدي الحرب الأهلية في إثيوبيا إلى الحد من الإمدادات، وقدّرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأخير ارتفاع إنتاج واستهلاك البن في العالم، وذكرت أن المستودعات التي ترصدها شركة إنتر كونتيننتال يواصل تعدادها بالانخفاض، حيث انخفضت بنسبة 77% عن العام الماضي.

ويرجح خبراء أن تظل الأسعار مرتفعة حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع تكلفة الأسمدة ونقص العمالة المستمر إلى الإضرار بالأرباح.

Coffee yields alot in the fertile soils of Uganda...

Robusta coffee is grown in the areas of Central,Eastern,Western and South eastern Uganda.Arabica coffee also grows on the slopes of Mt. Elgon..#UgandaIsBlessed #UgMoving4wd pic.twitter.com/mXS9VLPTua — Apolot Faith (@apolot_faith) November 14, 2021

​وتعتبر قهوة أرابيكا كمعيار عالمي لعقود القهوة الآجلة، التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال.

وتمثل أرابيكا 75% من إنتاج العالم وتزرع في الغالب في البرازيل (40% من إجمالي المعروض في العالم) وكولومبيا.

ويمثل بن "الروبوستا" النسبة المتبقية البالغة 25 %، ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام (15% من الإمداد العالمي) وإندونيسيا.

وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار، وتحظى حبوب الروبوستا بشعبية واسعة في أوروبا كمكون في قهوة الإسبريسو، بينما تحظى حبوب أرابيكا بشعبية في الولايات المتحدة.