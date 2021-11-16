الشرطة الأوغندية تعلن القبض على مشتبه فيه كان يحاول تنفيذ هجوم جديد

أعلنت الشرطة الأوغندية القبض على مشتبه فيه كان يحاول تنفيذ هجوم آخر غير الهجومين اللذين وقعا صباح اليوم الثلاثاء، وأسفرا عن سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى.

وحسب بيان نشرته "رويترز"، قال المتحدث باسم الشرطة الأوغندية فريد إينانجا ألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على مشتبه فيه رابع كان يستعد لتنفيذ هجوم آخر، وبدأت في مطاردة أعضاء آخرين في المجموعة.

وكان إينانجا قد أعلن أن تفجيرين انتحاريين وقعا في العاصمة الأوغندية كامبالا. أسفرا عن مقتل 6 أشخاص منهم منفذي الهجمات الثلاث، وإصابة 33 على الأقل بينهم خمسة في حالة حرجة، لافتًا إلى أن من بين القتلى ضباط الشرطة.

وأضاف إينانجا أنه لم يتم الإعلان عن الهجمات على الفور لكنها تحمل بصمات الجماعات الإرهابية المقربة من "قوات الحلفاء الديمقراطية"، وهي جماعة إسلامية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (محظور في روسيا).

وأشار إلى أن الهجوم الأول نفذه رجل يحمل حقيبة ظهر، بالقرب من مركز الشرطة المركزي في المدينة وأسفر عن مقتل شخصين.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة الأوغندية أن شخصا آخر قتل في هجمات لاحقة نفّذها مفجران انتحاريان بالدراجة البخارية، أحدهما قرب البرلمان.

وشهدت أوغندا بالفعل هجمات دامية على أراضيها، بما في ذلك هجمات شنتها جماعة الجهاد الصومالية الجهادية، والتي أسفرت إحداها عن مقتل 70 شخصًا في عام 2010.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية، الشهر الماضي، مسؤوليته عن الهجوم الأول على الأراضي الأوغندية ، الهجوم على مركز للشرطة في حي كاويمبي في كمبالا، والذي خلف قتيلاً.

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