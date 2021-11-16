بينيت: إسرائيل ستدافع عن نفسها بغض النظر عما يحدث في مفاوضات إيران

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن إسرائيل سوف تدافع عن نفسها بغض النظر عما سيحدث في المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية.

جاء هذا، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة لتدريب ينفذه الجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تحيط بنا تحديات أمنية والهدف هو الاستفادة من الفترات الهادئة نسبيا لبناء القوة، لذلك نستعد لسيناريوهات متعددة على المدى القريب والبعيد".

وأضاف: "نحن نتعامل مع إيران وأذرعها في لبنان وسوريا. وبغض النظر عما سيحدث بين إيران والقوى العظمى، ونحن بالتأكيد نشعر بالقلق لعدم وجود صرامة كافية مقابل الانتهاكات الإيرانية، لذلك إسرائيل سوف تدافع عن نفسها، بنفسها".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال الزيارة: "إننا بالطبع نتابع كل ما يحدث على جميع الجبهات".

وفي وقت سابق، أعلنت إيران والاتحاد الأوروبي استئنافهما مفاوضات فيينا بشأن اتفاق برنامج إيران النووي، وذلك في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عقدت في عام 2015، بعد انسحاب أمريكا في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.