توقف الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان بعد مفاوضات مع وزير الدفاع الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزيري دفاع البلدين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للاتصالات الهاتفية... اتخذ الجانبان الأذربيجاني والأرميني إجراءات لاستقرار الوضع. وفي الوقت الراهن توقفت الاشتباكات في منطقة جبل كيليسالي، وعاد الوضع إلى طبيعته".

ودعا وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خلال اتصالين هاتفيين مع وزيري الدفاع، الأرميني ستيان بابيكيان، والأذربيجاني زاكير غاسانوف، كلا الجانبين إلى وقف الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد الموقف على الحدود بين البلدين.

ومن جانبه، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الأوضاع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وذلك حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنها تتواصل مع الجانبين الأذربيجاني والأرميني من أجل تحويل الوضع المتوتر على الحدود إلى المسار السلمي.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أرمينيا تعمدت تصعيد الوضع، وهي غير مهتمة بعملية ترسيم الحدود الأذربيجانية الأرمينية.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، وقوع اثني عشر من جنودها أسرى على الحدود مع أذربيجان، وعن خسارة موقعين قتاليين على الحدود مع أذربيجان؛ مشيرة في بيان لها اليوم، إلى أنه جاري التحقق من وقوع قتلى ومصابين.