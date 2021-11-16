تركيا توقف مشتبها فيه على صلة بقتل رئيس هايتي

كشف وزير خارجية هايتي كلود جوزيف أن السلطات التركية ألقت القبض على رجل يعتقد أنه على "صلة مهمة" باغتيال رئيس هايتي جوفينيل مواز في يوليو/ تموز.

وقال جوزيف في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، الاثنين: "أجريت للتو اتصالا هاتفيا مع صديقي الوزير التركي مولود جاويش أوغلو لشكر تركيا على اعتقال سمير هاندال، أحد الأشخاص المهمين للغاية في التحقيق في اغتيال الرئيس".

Je viens d’avoir une conversation téléphonique avec le chancelier turc, mon ami @MevlutCavusoglu, pour remercier la Turquie pour l’arrestation de Samir Handal, l’une des personnes de grand intérêt dans l’enquête sur l’assassinat du président @moisejovenel. pic.twitter.com/jkuDnvcIHP — Claude Joseph (@claudejoseph03) November 15, 2021

​وكان رجل الأعمال السابق مواز، البالغ من العمر 53 عاما، والذي تولى منصبه في عام 2017، قتل في منزله الخاص وأصيبت زوجته في الهجوم.

ووجهت الاتهامات لمجموعة من المرتزقة الكولومبيين، على الرغم من عدم توجيه أي اتهام أو إدانة لأي شخص فيما يتعلق بهذه القضية.