وزيرا دفاع تركيا وأذربيجان يبحثان التطورات على حدود أرمينيا

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتصالا هاتفيا بنظيره الأذربيجاني زاكر حسنوف، لبحث التوتر الحاصل على الحدود مع أرمينيا.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن حسنوف زوّد أكار بالتطورات الأخيرة التي شهدتها الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، بحسب وكالة "الأناضول".

وذكر وزير الدفاع الأذربيجاني أن قوات بلاده ردت بحزم على الاستفزازات الأرمينية.

في المقابل، أكد وزير الدفاع التركي مساندة أنقرة لأذربيجان مثلما كان عليه الوضع في السابق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تعرض مواقع عسكرية أذربيجانية حدودية لقصف مدفعي أرميني.

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، وقوع 12 من جنودها أسرى في معارك على الحدود مع أذربيجان، فيما قال سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، إن الوضع على حدود بلاده مع أذربيجان خطير.

وبعد ساعات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزيري دفاع البلدين.