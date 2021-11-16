"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات العاصمة الأوغندية

أعلنت تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) مسؤوليته عن الهجمات الانتحارية التي وقعت، في وقت سابق اليوم الثلاثــاء، في العاصمة الأوغندية، كمبالا.

ونقلت "رويترز" عن مصادر إعلامية لـ"دعش"، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجمات انتحارية.

وتسبب تفجير انتحاري ثلاثي في مقتل ثلاثة أشخاص في وسط العاصمة الأوغندية، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأوغندية فريد إينانجا إن 33 شخصا على الأقل يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم خمسة في حالة حرجة.

وأوضح أن عدد القتلى جراء التفجيرات بلغ ستة من بينهم المفجرون الثلاثة. وذكر مصدر دبلوماسي أن اثنين من أفراد الشرطة كانا من بين القتلى.

وأكد إينانجا أن عدد القتلى يضم رجال الشرطة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأحدثت التفجيرات صدمة في أوغندا التي تشتهر بأنها حصن ضد المسلحين المتطرفين شرقي أفريقيا والتي أمضى زعيمها سنوات في حشد الدعم الأمني الغربي.