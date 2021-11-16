واشنطن تدعو باكو ويريفان إلى وقف القتال واستئناف المحادثات فورا

دعت واشنطن، اليوم الثلاثاء، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف القتال فورا، ومتابعة المحادثات بينهما من أجل تسوية النزاع في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين، بعد تجدد الاشتباكات بينهما اليوم.

واشنطن- سبوتنيك. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك": "لقد رأينا التقارير المقلقة اليوم عن قتال نشط بين أرمينيا وأذربيجان وإننا نحث أرمينيا وأذربيجان على الوقف الفوري للقتال".

وأضاف أن واشنطن تدعوهما إلى "استئناف المفاوضات الموضوعية، تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لإيجاد حلول شاملة لجميع القضايا العالقة المتعلقة أو الناتجة عن نزاع ناغورني قره باغ".

تجددت الاشتباكات بين البلدين، اليوم، وقالت أرمينيا إن الجيش الأذربيجاني سيطر على موقعين تابعين لها، مشيرة إلى وقوع 12 من جنودها أسرى في المعارك.

ووصف سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، الوضع على حدود بلاده مع أذربيجان بـ"الخطير". وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذربيجانية خسرت 10 وحدات مدرعة، لكنها تواصل استخدام المدفعية والعربات المدرعة والأسلحة الخفيفة المختلفة.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزيري دفاع البلدين.

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