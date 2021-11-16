"فايزر" تطلب إذنا باستخدام عقارها المضاد لفيروس كورونا بشكل طارئ

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، اليوم الثلاثاء، تقدمها بطلب إلى إدارة الأدوية الفيدرالية، لإصدار ترخيص استخدام طارئ لدواء "باكسلوفيد" المضاد لمرض "كوفيد 19".

واشنطن- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان إنها تسعى للحصول على ترخيص استخدام طارئ لمضاد الفيروسات الفموي الذي طورته "PAXLOVID"، كعلاج لحالات "كوفيد 19" الخفيفة والمتوسطة ​​في المرضى المعرضين لخطر متزايد من دخول المستشفى أو الموت".

يمكن وصف دواء باكسلوفيد كعلاج منزلي للمرضى المعرضين لمخاطر عالية. قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الدراسات السريرية الحديثة تظهر فعالية لساحقة للعقار الجديد.

وأضاف أنه قدرته على المساعدة في إنقاذ الأرواح وإبقاء الناس بعيدا عن المستشفى إذا سُمح باستخدامه، تؤكد الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه العلاجات الفموية المضادة للفيروسات في المعركة ضد الوباء.

تسعى الشركة للحصول على الموافقة الطارئة استنادا إلى النتائج الإيجابية للتحليل المؤقت، والذي تضمن بيانات من البالغين غير المقيمين في المستشفيات.

وجاء في بيان الشركة: "أظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 89% لخطر دخول المستشفيات أو الوفيات المرتبطة بكوفيد، بين المرضى الذين عولجوا بالعقار".