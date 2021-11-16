توافق الصين والولايات المتحدة على تخفيف القيود المفروضة على الصحفيين

قالت وسائل إعلام رسمية صينية ووزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الصين والولايات المتحدة ستخففان القيود المفروضة على دخول الصحفيين من البلدين.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية عن مصادر بوزارة الخارجية الصينية -لم تحددها- قولها إنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تأشيرات الصحفيين، من بين نقاط أخرى، قبل انعقاد القمة الافتراضية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وكانت بكين تتهم واشنطن بشن "حملة سياسية" على الصحفيين الصينيين بعد أن خفضت عدد المواطنين الصينيين المسموح لهم بالعمل في المكاتب الأمريكية لوسائل الإعلام الصينية الرئيسية المملوكة للدولة وقصر إقامتهم المصرح بها على 90 يوما مع خيار التمديد.

وفي الخلاف المتبادل، طردت الصين بعد ذلك الصحفيين الأمريكيين من العديد من الصحف الأمريكية وفرضت قيودًا جديدة على التأشيرات على بعض شركات الإعلام الأمريكية.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي إنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ستصدر الولايات المتحدة تأشيرات دخول متعددة لمدة عام واحد للصحفيين الصينيين، مضيفة أن الجانب الصيني ملتزم بمنح الصحفيين الأمريكيين معاملة متساوية بمجرد دخول السياسات الأمريكية حيز التنفيذ.

وأضافت إن البلدين سيصدران تأشيرات للصحفيين بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها، مضيفة أن الصحفيين سيكونون قادرين على المغادرة بحرية والعودة.

وقدم متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل مماثلة، قائلاً إن الصين التزمت بالسماح للصحفيين الأمريكيين الموجودين بالفعل في البلاد بالمغادرة بحرية والعودة، وهو ما لم يتمكنوا من القيام به في السابق.

وقال إن الولايات المتحدة تخطط لتسهيل معاملة مماثلة للصحفيين الصينيين: "نرحب بهذا التقدم ولكننا نعتبره مجرد خطوات أولية".

وأضاف، في إشارة إلى جمهورية الصين الشعبية: "تدهورت البيئة الإعلامية في جمهورية الصين الشعبية بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

في مكالمة فيديو استمرت أكثر من ثلاث ساعات، ضغط بايدن على شي بشأن حقوق الإنسان، بينما حذر الرئيس الصيني من أن بكين سترد على الاستفزازات في تايوان.

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