بايدن: لن نغير أبدا سياستنا بشأن تايوان

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن موقف الولايات المتحدة بشأن السيادة الصينية لم يتغيير، موضحا في إشارة ظاهرة إلى تايوان "المستقلة".

جاءت أحدث رسائل بايدن في سلسلة من الرسائل المختلطة حول الجزيرة في اليوم التالي لقمة افتراضية عقدها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وردا على سؤال عما إذا كانوا قد أحرزوا تقدمًا في تايوان، التي تربطها علاقات وثيقة غير رسمية بالولايات المتحدة، قال بايدن إنه "أوضح بشدة" دعمه للقانون الأمريكي الحالي، بحسب وكالة فرانس برس.

وبموجب قانون تايوان، لا تعترف الولايات المتحدة باستقلال تايوان، لكنها ملتزمة بمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها، وقال للصحفيين: "إنها مستقلة. وتتخذ قراراتها بنفسها".

وأضاف بايدن للصحفيين بعد فترة وجيزة إنه لا يقصد حدوث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان: "لن نغير سياستنا على الإطلاق، نحن لا نشجع الاستقلال. نحن نشجعهم على فعل ما يتطلبه قانون تايوان بالضبط. هذا ما نفعله. دعهم يتخذوا قراراتهم."

يشار إلى أنه في حين تقدم الولايات المتحدة المساعدة لتايوان في الدفاع عن نفسها، فإنها تحافظ على ما تسميه واشنطن "الغموض الاستراتيجي" بشأن مسألة ما إذا كانت القوات الأمريكية ستتدخل في أي وقت.

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