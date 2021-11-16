الشرطة الإكوادورية تسيطر بالكامل على سجن قتل فيه 68 شخصا خلال أعمال شغب

سيطرت الشرطة والجنود في الإكوادور، اليوم الثلاثاء، على سجن تسببت أعمال شغب فيه بين العصابات المتناحرة بمقتل 68 شخصا مطلع الأسبوع.

ووصفت السلطات السجن في مدينة غواياكيل بأنه هادئ يوم الأحد، وذلك بعد أعمال عنف مروعة اندلعت ليلة الجمعة وامتدت إلى يوم السبت، حيث هاجم السجناء بعضهم البعض بالبنادق والمناجل والمتفجرات، بحسب وكالة فرنس برس.

ويوم الاثنين، بدأت قوة أمنية مشتركة قوامها 1000 فرد في اختراق المحيط الأمني حول السجن وداخله، لكنها لم تدخل ؟إلى أماكن إقامة أو مجمعات السجناء.

واليوم الثلاثاء، دخلت الشرطة والجنود أخيرًا هذا الجزء من السجن المكتظ وسيطروا عليه، ووصف رئيس نظام السجون فاوستو كوبو الوضع بأنه "تحت السيطرة، أننا حاليا نتعامل داخل هذه المجمعات". .

وخلفت أعمال شغب أخرى في نفس السجن في جنوب غرب الإكوادور في سبتمبر/ أيلول 119 قتيلًا - مما يجعلها أكبر مذبحة في تاريخ البلاد وواحدة من أسوأ المذابح في أمريكا اللاتينية.

وقُتل أكثر من 320 نزيلًا حتى الآن في عام 2021، ووقعت أحدث أعمال شغب على الرغم من حالة الطوارئ التي تم فرضها في نظام السجون في الإكوادور بعد أعمال الشغب في سبتمبر.

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