وزير الدفاع الأمريكي يزور البحرين والإمارات

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان، إن "أوستن سيجتمع خلال زيارته مع قيادات الدولة والعسكريين في مملكة البحرين والإمارات.. فضلا عن ذلك سيزور الوزير في كلا البلدين القوات الأمريكية المتمركزة هناك".

وبحسب البيان، سيشارك اوستن في البحرين، بـ"مؤتمر حوار المنامة" الذي يعقده سنويًا المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وكان أوستين قد زار منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي للتعبير عن امتنانه لحلفاء واشنطن على المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين وعدد من الأفغان من أفغانستان.

وشملت جولته آنذاك قطر والبحرين والكويت، مع تأجيل الزيارة المقررة للسعودية.

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