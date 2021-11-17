البرلمان التركي يمدد لبقاء القوات العسكرية في أذربيجان

أعلن البرلمان التركي عن تمديد بقاء الجيش التركي في الأراضي الأذربيجانية لمدة عام إضافي، وذلك اعتبارا من 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء هذا القرار بعد مناقشة الموضوع وطرحه على التصويت في البرلمان التركي، نال القرار أغلبية مطلقة بالسماح للقوات التركية في البقاء على الأراضي الأذربيجانية.

ويذكر أن القانون الذي تم التصويت عليه يعطي تركيا الحق بالتواجد في أذربيجان لمساعدة الحلفاء لضمان سلامتها الإقليمية و الحقوق القانونية للأراضي التي تم ضمها مؤخرا خلال حرب قره باغ مع أرمينيا.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار أنشطة مركز المراقبة التركي الروسي المشترك على الأراضي الأذربيجانية، والتي تساهم في الأمن وتكوين جو من الثقة بين الطرفين".

وبحسب نص القرار الذي اتخذه البرلمان، فإن مشاركة الجيش التركي في فعاليات هذا المركز تفي بالمصالح الوطنية لتركيا والدور الفعال والبناء لأنقرة في المنطقة.

ووافق البرلمان التركي للمرة الأولى على مرسوم رئيس الجمهورية بشأن إرسال الجيش التركي إلى أذربيجان في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.