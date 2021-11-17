فيديو للحظة اعتقال السلطات التركية مشتبه به في قضية شغلت العالم

وكشفت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن السلطات التركية اعتقلت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي، رجل الأعمال سمير حنظل، أثناء مروره بمطار إسطنبول متوجها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأردن، وكان يحمل جواز سفر هايتي وآخر أردني.
واحتجزته شرطة المطار لدى وصوله إلى تركيا، كونه مطلوب بموجب مذكرة بحث حمراء من الإنتربول الدولي في قضية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.
ونشرت وكالة "الأناضول" عبر حسابها باللغة الإنجليزية على "تويتر" تسجيلا يبدو أنه من كاميرات المراقبة بالمطار للحظات القبض على حنظل واقتياده إلى خارج المطار.
Turkey detains suspect in assassination of Haitian president https://t.co/wSS1xJG54H pic.twitter.com/8tqHX35WGy— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 16, 2021
وأشارت الوكالة إلى أنه تم التحقيق مع حنظل وصدر أمرا بحبسه بشكل مؤقت لمدة 40 يوما، ونقل إلى سجن مال تبة بإسطنبول.
وشكر وزير خارجية هايتي، كلود جوزيف، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على "تويتر" على اعتقال تركيا لأحد الأشخاص "المهمين للغاية" في التحقيق في قضية اغتيال مويس.
Je viens d’avoir une conversation téléphonique avec le chancelier turc, mon ami @MevlutCavusoglu, pour remercier la Turquie pour l’arrestation de Samir Handal, l’une des personnes de grand intérêt dans l’enquête sur l’assassinat du président @moisejovenel. pic.twitter.com/jkuDnvcIHP— Claude Joseph (@claudejoseph03) November 15, 2021
وقتل الرئيس الهايتي جوفينيل مويس وأصيبت زوجته بجروح في هجوم وقع قبل الفجر على منزله الخاص في 7 يوليو الماضي، واعتقل العشرات على خلفية العملية، حيث اعتقلت السلطات الهايتية أكثر من 40 شخصا، من بينهم 18 مواطنا كولومبيا وخمسة مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى أربعة ضباط شرطة، زُعم أنهم متورطون في اغتيال مويس.
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