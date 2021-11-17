فيديو للحظة اعتقال السلطات التركية مشتبه به في قضية شغلت العالم

نشرت وسائل إعلام رسمية في تركيا لحظة اعتقال متهم باغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في مطار إسطنبول قبل أن يتوجه إلى الأردن.

وكشفت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن السلطات التركية اعتقلت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي، رجل الأعمال سمير حنظل، أثناء مروره بمطار إسطنبول متوجها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأردن، وكان يحمل جواز سفر هايتي وآخر أردني.

واحتجزته شرطة المطار لدى وصوله إلى تركيا، كونه مطلوب بموجب مذكرة بحث حمراء من الإنتربول الدولي في قضية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.

ونشرت وكالة "الأناضول" عبر حسابها باللغة الإنجليزية على "تويتر" تسجيلا يبدو أنه من كاميرات المراقبة بالمطار للحظات القبض على حنظل واقتياده إلى خارج المطار.

Turkey detains suspect in assassination of Haitian president https://t.co/wSS1xJG54H pic.twitter.com/8tqHX35WGy — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 16, 2021

​وأشارت الوكالة إلى أنه تم التحقيق مع حنظل وصدر أمرا بحبسه بشكل مؤقت لمدة 40 يوما، ونقل إلى سجن مال تبة بإسطنبول.

وشكر وزير خارجية هايتي، كلود جوزيف، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على "تويتر" على اعتقال تركيا لأحد الأشخاص "المهمين للغاية" في التحقيق في قضية اغتيال مويس.

Je viens d’avoir une conversation téléphonique avec le chancelier turc, mon ami @MevlutCavusoglu, pour remercier la Turquie pour l’arrestation de Samir Handal, l’une des personnes de grand intérêt dans l’enquête sur l’assassinat du président @moisejovenel. pic.twitter.com/jkuDnvcIHP — Claude Joseph (@claudejoseph03) November 15, 2021

​وقتل الرئيس الهايتي جوفينيل مويس وأصيبت زوجته بجروح في هجوم وقع قبل الفجر على منزله الخاص في 7 يوليو الماضي، واعتقل العشرات على خلفية العملية، حيث اعتقلت السلطات الهايتية أكثر من 40 شخصا، من بينهم 18 مواطنا كولومبيا وخمسة مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى أربعة ضباط شرطة، زُعم أنهم متورطون في اغتيال مويس.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن مع سبوتنيك.