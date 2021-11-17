تسجيل
08:14 GMT17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مشهد يطل على مدينة القدس، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    إسرائيل تبني أول مجمع تكنولوجي للقطاع العربي

    © REUTERS / Ammar Awad
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102814/02/1028140299_0:183:3500:2151_1200x675_80_0_0_5d789b8516a53bd7884686aa3a77ee95.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111171050726009-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/

    سيتم استثمار حوالي 6.8 مليون دولار في حديقة الناصرة كجزء من الجهود المبذولة لزيادة عدد العرب الإسرائيليين العاملين بصناعة التكنولوجيا في إسرائيل.

    أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستبني حديقة للتكنولوجيا الفائقة في الناصرة، هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية في البلاد، وسيتم بناء الحديقة التي تبلغ مساحتها 10 فدادين في المنطقة الصناعية في الناصرة، وستضم منشآت صناعية، مع التركيز على صناعة التكنولوجيا الفائقة، وتتوقع الوزارة أن توفر الحديقة 200 مكان عمل في مجال التكنولوجيا للمنطقة.

     مشفى لاستقبال مرضى كورونا في الخليل في الضفة الغربية، فلسطين 15 مارس 2020
    © AFP 2021 / HAZEM BADER
    النائب في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة: مستشفى سخنين سيخدم السكان اليهود والعرب

    يأتي الإعلان بعد الموافقة الحكومية الشهر الماضي على خطة خمسية لزيادة عدد عرب إسرائيل في مجال صناعة التكنولوجيا، التي تتمتع بميزانية قدرها 193.6 مليون دولار.

    يعمل 2% فقط من القوى العاملة العربية حاليًا في هذا المجال، بينما يعمل 10% من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل في هذه الصناعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "jpost" الإسرائيلية.

    ويصل المبلغ المرصود إلى 6.8 مليون دولار لتمويل الحديقة، وهي من خطة إسرائيل الخمسية للقطاع العربي.

    قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي في بيان لها: "إن حديقة التكنولوجيا الفائقة في الناصرة هي خطوة أخرى نحو دمج مئات العمال في مجموعة متنوعة من الوظائف التي ستزيد من فرص سكان المنطقة في العثور على عمل جيد."

    وأكدت الصحيفة أن التكامل العربي الإسرائيلي في صناعة التكنولوجيا لن يساهم فقط في هذا القطاع، ولكن أيضًا في الصناعة المحلية ككل، وسينتج أكثر من 10000 وظيفة في انتظار شغلها في القطاعات المتنوعة.

    الكنيست
    © CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
    ما انعكاسات إقرار الكنيست ميزانية إسرائيل على الجماهير العربية بالداخل؟

    قال سامي السعدي، الرئيس التنفيذي المشارك لـ "Tsofen"، وهي منظمة تعمل على مساعدة الاندماج العربي في المشهد التكنولوجي الإسرائيلي.

    لدى السعدي نظرة متفائلة ليس فقط للاتجاه في سياسة الحكومة لتشجيع العرب الإسرائيليين على العمل في مجال التكنولوجيا العالية، ولكن أيضًا للتأثير الذي ستحدثه الحديقة، والذي يعتقد أنه سيجذب شركات جديدة إلى الناصرة ويوفر المزيد من فرص العمل.

    وقال شريف شريف الصفدي، مدير عام بلدية الناصرة، للصحيفة: "إن القرار يتماشى مع رؤية البلدية لتحويل المدينة ... إلى مركز عالي التقنية في البلاد".

    يوضح شريف الصفدي أن العديد من الطلاب العرب يختارون الآن دراسة موضوعات مرتبطة بعالم التكنولوجيا، ويقول: "من المهم بالنسبة لنا إحضار هذه الشركات إلى هنا لأنك بهذه الطريقة تحافظ على جيل الشباب في المدينة. كما تدعم العاملين في مجال التكنولوجيا".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لاجئ من الشرق الأوسط يشعل ناراً بالقرب من نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية. في 8 نوفمبر 2021
    ليلة واحدة من حياة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك