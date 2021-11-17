فرنسا تعلن إنقاذ 272 مهاجرا من الغرق في بحر المانش

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 272 مهاجرا كانوا يتجهون إلى بريطانيا على متن عدد من القوارب، في مياه بحر المانش.

باريس - سبوتنيك. ووفقا لمركز العمليات الفرنسي للرصد والإغاثة، تم رصد عدد من القوارب بالقرب من سواحل إقليمي با دو كاليه ونور بشمال فرنسا.

وأوضح المركز أنه تم إنقاذ 44 مهاجرا من قارب بالقرب من كاليه، و52 مهاجرا من قارب بالقرب من بولوني سور مير، وعشرات الأشخاص من قوارب أخرى.

وشارك في عملية الإغاثة 7 زوارق لقوات الدرك الفرنسية وفرق الإغاثة، وبعد فحص طبي تم نقل جميع المهاجرين إلى شرطة الحدود.

ويأتي هذا بعد تصاعد غضب بريطاني، من ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، ممن يعبرون إلى إنجلترا من خلال الشواطئ الفرنسية، حيث وصل أكثر من ألف لاجئ إلى إنجلترا خلال يوم واحد الأسبوع الماضي.

يذكر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا الوصول إلى بريطانيا عبر بحر المانش ومضيق با دو كاليه من أراضي فرنسا بلغ 15.4 ألف شخص خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري.

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