الدفاع التركية: عقد اجتماع إيجابي مع وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن حول الأمن المشترك

عقد وفدان رفيعا المستوى من وزارتي الدفاع التركية والأمريكية، اجتماعا في العاصمة واشنطن، لبحث قضايا الدفاع والأمن المشترك، وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في تركيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء إنه "تم عقد اجتماع رفيع المستوى بين وفدين من وزارة الدفاع التركية والأمريكية في واشنطن حول قضايا الدفاع والأمن الثنائي".

وأوضحت: "الاجتماع جرى في أجواء إيجابية وبناءة وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في تركيا".

The High Level Defense Group Meeting between the Turkish Ministry of National Defense and the U.S. Department of Defense was held in Washington, D.C., USA.https://t.co/jjj2xQbW38 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2021

​وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن أنقرة لا تزال عازمة على شراء دفعة ثانية من منظومة "إس- 400"، في خطوة ربما تعمق الخلاف مع واشنطن التي أخرجت تركيا من برنامج مقاتلات "إف- 35" لهذا السبب.

وقعت روسيا وتركيا اتفاق شراء المنظومة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، في العاصمة أنقرة، وبدأت جهود التسليم التي تسببت في أزمة لأنقرة مع واشنطن، في منتصف تموز/ يوليو 2019.

ودعت واشنطن أنقرة إلى التخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها، بمنظومة "باتريوت"؛ مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات.

أفادت وسائل إعلام تركية بأن اجتماعا بين مسؤولين من وزارتي الدفاع التركية والأمريكية سوف يعقد في واشنطن، لبحث القضية المتعلقة بمقاتلات "إف 35"، بعد استبعاد أنقرة من البرنامج.