المجر تسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا منذ 8 أشهر

سجلت المجر، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة لها بإصابات فيروس كورونا منذ نهاية مارس/آذار الماضي أي منذ نحو 8 أشهر.

ونقلت "رويترز" عن حكومة المجر بيانا أفادت فيه بأن البلاد سجلت 10265 إصابة جديدة اليوم الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ نهاية مارس.

يشار إلى أن هذا العدد يقترب من ذروة بلغت 11265 إصابة تم تسجيلها خلال الموجة الثالثة من الجائحة في المجر التي لا تكاد تفرض أي قيود والتي يقل التطعيم فيها عن متوسط المعدل في ​​الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل اجتياح موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 لدول وسط أوروبا مثل رومانيا المجاورة، وشددت سلطات كل من رومانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا القواعد المتعلقة بوضع الكمامات وفرضت إجراءات للحد من العدوى.

من جانبها، حثت حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، المواطنين على الإقبال على التطعيم وأعلنت أن التطعيمات إلزامية لدخول المؤسسات الحكومية، وذلك بعدما سجلت المجر، التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، 32514 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 منذ بداية الجائحة.

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