الأسطول التركي يزيد عدد سفن التنقيب عن الطاقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، زيادة عدد سفن أسطول بلاده المخصصة للتنقيب عن الطاقة.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن أردوغان أعلن إضافة سفينة جديدة إلى الأسطول التركي للتنقيب عن الطاقة ليرتفع بذلك العدد إلى 4 سفن مخصصة لذلك الغرض.

في سياق متصل، قال أردوغان إن "البلدان المتقدمة تقف على حافة أكبر كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية ومن الواضح أن هذا الأمر ستتبعه أزمات اجتماعية وسياسية".

الرئيس أردوغان يعلن إضافة سفينة جديدة إلى الأسطول التركي للتنقيب عن الطاقة ليرتفع العدد إلى 4 سفن — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 17, 2021

يذكر أنه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري انطلقت، مناورات قبالة الساحل الجنوبي القبرصي، بمشاركة إسرائيل، وسط توترات متزايدة مع تركيا، بشأن التنقيب شرقي المتوسط.

وتضمنت المناورات التي جرت بمشاركة قبرص وإسرائيل " أنشطة البحث والإنقاذ والإجلاء الطبي وعمليات مكافحة التلوث ومحاكاة مكافحة الإرهاب"، بحسب ما أوردته قناة "i24news.tv" الإسرائيلية.

وجاءت تلك المناورات في ظل توتر متزايد بين تركيا وقبرص على التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، حيث أنه في أغسطس/آب الماضي، زار وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس إسرائيل والتقى وزير خارجيتها يائير لابيد.

وأعرب وزيرا خارجية البلدين عن "قلقهما إزاء التعدي التركي على الدولة الجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط".