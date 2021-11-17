رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران في 22 نوفمبر الجاري

يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفايل غروسي، طهران في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أن يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني، يوم 23 من الشهر ذاته.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز کمالوندي، في تصريح لوكالة فارس الإيرانية، اليوم الأربعاء إن "رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو غروسي، يصل إلى إيران يوم 22 نوفمبر، ويلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني في طهران يوم 23 نوفمبر".

وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا لمجلس محافظيها، وذلك قبل استئناف المحادثات النووية.

ويذكر أن الأطراف الغربية الموقعة على الاتفاق النووي، وجهت دعوة لإيران لاستئناف الحوار والتعاون مع الوكالة على الفور.

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