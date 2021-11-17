وكالة: مسؤول إماراتي كبير يزور إيران قريبا

قالت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، إن مسؤولا إماراتيا كبيرا سيزور العاصمة الإيرانية طهران قريبا.

ونقلت "وكالة رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "مسؤولا إماراتيا كبيرا سيزور طهران قريبا"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، قال الخميس الماضي، إن علاقات بلاده مع الإمارات تحظى بأهمية خاصة، وإنها "تقليدية وإيجابية"، مشيرا إلى تحسنها بـ"وتيرة جيدة" تقود في النهاية إلى التنمية الكاملة للعلاقات الثنائية.

جاء ذلك، حيث بحث عبد اللهيان مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، في اتصال هاتفي ، مواصلة الوتيرة المتنامية للعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. ودعا الأخير نظيره الإيراني إلى زيارة الإمارات، في دعوة قابلها عبد اللهيان بدعوة مماثلة للوزير الإماراتي.

في هذه الأثناء، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الإمارات تتخذ خطوات لتهدئة التوتر مع إيران في إطار خيار سياسي مؤيد للدبلوماسية وتجنب المواجهة. وأضاف أن بلاده ما زالت تشعر بقلق عميق من سلوك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

طالع أخبار إيران عبر سبوتنيك