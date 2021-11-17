الصحة العالمية: أوروبا هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاع وفيات كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن وفيات فيروس كورونا في أوروبا ارتفعت بنسبة 5% الأسبوع الماضي، ما يجعلها المنطقة الوحيدة في العالم التي زاد فيها معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الصحة العالمية قولها إن حالات الإصابة المؤكدة بكورونا قفزت بنسبة 6% على مستوى العالم، مدفوعة بالزيادات في الأمريكتين وأوروبا وآسيا.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية عن الجائحة، والذي ذكر أن وفيات كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم باستثناء أوروبا ظلت مستقرة أو منخفضة، حيث بلغ إجمالي الوفيات 50 ألفا في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي، من بين 3.3 مليون إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها، جاء 2.1 مليون في أوروبا وحدها.

يشار إلى أن نحو 60% من سكان أوروبا الغربية تم تلقيحهم بشكل كامل ضد كوفيد-19، فيما تم تطعيم نحو نصف عددهم فقط في الجزء الشرقي من القارة، حيث يكافح المسؤولون للتغلب على مخاوف تلقي التطعيمات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية إن إصابات فيروس كورونا تتراجع في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا منذ يوليو/تموز، مشيرة إلى أن أكبر عدد من حالات الإصابة داخل أوروبا كانت في روسيا وألمانيا وبريطانيا.

وشهد الأسبوع الماضي، إعادة النمسا وهولندا وبعض الدول الأخرى تطبيق بعض تدابير الإغلاق لمحاولة إبطاء تفشي العدوى، في حين قررت المملكة المتحدة طرح جرعات معززة لكل شخص فوق سن 40.