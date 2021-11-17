أنقرة: استهداف أرمينيا لأذربيجان هجوم إرهابي

عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن تضامن بلاده مع أذربيجان، واصفا استهداف أرمينيا للأراضي الأذربيجانية بأنه "هجوم إرهابي".

جاء هذا في كلمة أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، بالعاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال وزير الخارجية التركي إن: "الشقيقة أذربيجان لم ولن تكون وحيدة ولن نتخلى عنها".

وأوضح أن أنقرة سوف تتخذ خطوات جماعية من أجل تحقيق السلام والاستقرار بمنطقة القوقاز.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، وقوع 12 من جنودها أسرى في معارك على الحدود مع أذربيجان، فيما قال سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، إن الوضع على حدود بلاده مع أذربيجان خطير.

وبعد ساعات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، أوقفا الاشتباكات الدائرة بينهما في منطقة جبل كيليسالي، بعد المفاوضات التي أجراها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع وزيري دفاع البلدين.