بينيت لأسرة الزوجين المعتقلين في تركيا: نبذل جهودا على مدار الساعة للتوصل إلى حل

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، اتصالا بأسرة زوجين إسرائيليين تعتقلهما تركيا وذلك بعد تصريحات وزير الداخلية التركي.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن بينيت أطلع أسرة المعتقلين الزوجين ناتالي وموردي أوكنين على الجهود التي تبذلها إسرائيل لإطلاق سراحهما.

وقال بينيت إن "الجهود تبذل على مدار الساعة للتوصل إلى حل"، وطلب منهم "الصمود".

وأمس الثلاثاء، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن الزوجين الإسرائيليين قاما بتصوير مقر سكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووضعا علامة عليه أيضا، مؤكدا أنها جريمة تجسس سياسي وعسكري في آن واحد، وبأن القضاء التركي هو ما سيحسم المسألة.

في سياق متصل، أجرى رئيس الموساد ديفيد بارنيع، محادثات مع نظرائه في الاستخبارات التركية، من أجل إطلاق سراح الزوجين اللذين جرى توقيفهما بسبب التقاط صور لمنزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كان ممثلون للخارجية الإسرائيلية قد زاروا المعتقلين أمس في محبسهما بإسطنبول، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت.

وزار القنصل الإسرائيلي في اسطنبول رونين ليفي، ناتالي أوكنين. بينما زار القنصل العام في تركيا أودي إيتام، موردي أوكنين.

كما التقى الدبلوماسيون الإسرائيليون بسلطات السجن لضمان حصول الزوجين على الظروف المناسبة والسليمة. وذكرت وزارة الخارجية أن "الزيارات استغرقت فترة طويلة وتم خلالها تسليم الملابس والأدوات اللازمة للزوجين".

والسبت الماضي، مددت محكمة تركية حبس الزوجين الإسرائيليين 20 يوما، على خلفية قيامهما بتصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بينما كانا في إسطنبول.

فيما قالت صحيفة "هآرتس" إن الزوجين قاما بتصوير قصر طولمة باغجة (دولما باشا)، الذي كان بمثابة مقر إقامة رسمي حتى عام 1923. ويستخدم اليوم كموقع تاريخي ومتحف، وصدر أخيرا توجيه حديث بعدم تصوير المجمع.

© Sputnik محطات شائكة في تاريخ العلاقات بين تركيا وإسرائيل

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