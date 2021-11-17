إيران: تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو يتواصل بعلم "الطاقة الذرية"

صرح القائم بأعمال ممثل إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي، اليوم الأربعاء، أن تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو يتواصل بعلم الوكالة.

طهران - سبوتنيك . ودعا غائبي الدول الأعضاء للامتناع عن التعليقات التي وصفها بأنها "ذات دوافع سياسية"، مؤكدا استمرار تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل أي خلافات عقب تقرير للوكالة أشار لانتهاك إيران لقيود يفرضها الاتفاق النووي.

وأوضح غائبي، أن تقرير الوكالة يذكر أن التخصيب في نطنز وفوردو، بما في ذلك تركيب أجهزة الطرد المركزي الجديدة والتخصيب حتى 60% وأكثر من 3.67% التي حددها الاتفاق النووي، يتواصل"، مؤكدا أنه "تم إخطار الوكالة بذلك"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا".

وأضاف المسؤول الإيراني أنه "بسبب وجود خلافات في وجهات النظر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن التعاون بين إيران والوكالة لحل هذه الخلافات مستمر".

في سياق متصل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز کمالوندي، اليوم الأربعاء، إن "رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو غروسي، يصل إلى إيران يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ويلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني في طهران يوم 23 نوفمبر".

يشار إلى أنه من المنتظر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا لمجلس محافظيها، وذلك قبل استئناف المحادثات النووية.