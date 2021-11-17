مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 في تفجيرين بالعاصمة الأفغانية كابول

قتل 5 أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في تفجيرين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، أحدهما استهدف حافلة ركاب والآخر وقع في ميدان عام.

موسكو - سبوتنيك. وقال شهود عيان لـ سبوتنيك، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران اليوم الأربعاء، في تفجير استهدف حافلة ركاب في منطقة دشت بارشي، غربي العاصمة الأفغنية، كابول.

وأوضح الشهود أن التفجير وقع جراء انفجار لغم مغناطيسي في حافلة ركاب.

وبعد دقائق من هذا الانفجار، وقع انفجار آخر في ميدان الشهيد بالعاصمة كابول، تلاه إطلاق نار، وخلف قتيلا و6 مصابين بينهم 3 سيدات.

وكتب سعيد خوستي، المتحدث باسم الداخلية في حكومة حركة طالبان الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن "مواطنا قتل وأصيب 6 آخرون، بينهم 3 سيدات، في انفجار لسيارة في منطقة نقاش، بالضاحية التاسعة".

والسبت الماضي، قتل شخص وأصيب اثنان آخران في انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال شاهد عيان لسبوتنيك، إن أنفجارا وقع في منطقة مهتاب غولاي، بضاحية داشتي برشي، غربي العاصمة كابول، وتم نقل عدد من الجرحى إلى المستشفى.

وأكد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن مدنيا واحدا لقي حتفه وأُصيب اثنان آخران، جراء انفجار سيارة بمنطقة داشتي بارشي غربي كابول.

كما لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون، في انفجار وقع بمسجد بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، الجمعة الماضية.

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