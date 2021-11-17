أردوغان يعلن استمرار العمل على استخراج ونقل الغاز الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل العمل على استخراج ونقل الغاز، الذي اكتشفته في البحر الأسود، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي ينتظره مستقبل مشرق.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، في خبر عن الرئيس التركي ، مشيرة إلى قوله إن السفينة الجديدة التي تم إضافتها إلى أسطول التنقيب عن الطاقة يوجد 5 سفن من هذا النوع في العالم فقط.

وأوضح أردوغان أن السفينة الجديدة طولها 238 مترا وعرضها 42 مترا ويمكنها التنقيب على الطاقة بعمق يتجاوز 3600 متر.

وأوضح الرئيس التركي أن السفينة الرابعة التي أعلن انضمامها للأسطول الخاص بالتنقيب على الطاقة تنتمي للجيل السابع الذي يتمتع بأحدث التقنيات.

ولفتت الوكالة إلى أن أسطول سفن التنقيب التركية استطاع منذ عام 2018 حفر 14 بئرا بواسطة 3 سفن تنقيب يمتلكها.

وأوضحت الوكالة أن عمليات المسح السيزمي التي يتم إجراؤها في أعماق البحرين الأسود والمتوسط زادت بمعدلات تتراوح بين 6 إلى 7 مرات خلال السنوات الماضية.

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