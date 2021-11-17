تسجيل
16:22 GMT17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سيارة طراز بويك سينشري عام 1956

    ديفيد بويك... المخترع الذي أفنى عمره في خدمة البشرية ومات فقيرا منسيا

    © AFP 2021 / -
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050732045_0:141:2996:1825_1200x675_80_0_0_f79417e5721c178552e3d2b1447b1bbc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111171050732118-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7/

    أسهم المبتكر الأمريكي - الاسكتلندي الأصل – ديفيد بويك بالعديد من الاختراعات التي كان لها شأن كبير في تحويل حياة وعادات البشر.

    ويرجع له الفضل، على سبيل المثال، في تطوير نظام رش العشب وأجهزة تنظيف المرحاض وطرق تطهير أحواض الغسيل والاستحمام المصنوعة من الحديد، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

    انتقل بويك من اسكتلندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سن مبكرة عام 1856، وبعد فترة من الوقت شارك في تأسيس شركة لأعمال السباكة، ورغم نجاح أعماله التجارية، لم يشعر أنها معبرة عن شغفه.

    © REUTERS / David W Cerny
    تدهور صناعة السيارات ونقص الإنتاج عالميا... متى تنفرج الأزمة؟

    بعد ذلك، طارد بويك حلم "محرك الاحتراق الداخلي"، فباع نصيبه في شركة السباكة مقابل 100 ألف دولار آنذاك (ما يعادل 3.3 مليون دولار الآن)، وبدأ أعماله الخاصة للسيارات.

    وطورت شركته "بويك أوتو فيم" محرك الصمام العلوي، وهو ابتكار لا يزال مستخدما حتى الآن، لكن الأعمال تعثرت بعد ذلك عندما نفدت الأموال في عام 1902، حيث لم تنتج الشركة إلا سيارة وحيدة.

    كان إخفاق بويك في الجانب التجاري مساويا تقريبا لقدرته على الإبداع وتطوير المنتجات. ومع ذلك، تشكل جهوده في مجال السيارات أعظم إسهاماته، حيث طور ما أصبح لاحقا أساسا لشركة "جنرال موتورز" العملاقة، وحملت أكثر من 50 مليون سيارة اسمه في القرن العشرين.

    بعد فشل "بويك أتو فيم"، تلقى المبتكر الأمريكي دعما من ويليام كرابو دورانت، والذي تولى بدوره إدارة الأعمال التجارية، وطورها لتصبح شركة "جنرال موتورز"، التي كانت حتى وقت قريب أكبر منتج للسيارات في العالم.

    شعار شركة جنرال موتورز للسيارات
    © REUTERS / Edgard Garrido
    من أجل البيئة...جنرال موتورز تقرر التوقف عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035

    أُبعد بويك عن الشركة بعد سنوات مقابل تعويض قدره 100 ألف دولار فقط، وانتهى به الأمر إلى تبديد ثروته للمرة الثانية بعدما أساء استثمارها في أعمال للنفط في كاليفورنيا وفلوريدا.

    بحلول عام 1924، عاد بويك عاطلا إلى ديترويت (حيث مقر شركته القديمة للسيارات)، وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 69 عاما، حتى تكلفة شراء هاتف لمنزله لم يكن قادرا على تحملها.

    وانتهى به الأمر كمعلم في مدرسة التجارة في ديترويت، وبدأت حالته الصحية في التدهور السريع في ذلك الوقت. يروى أنه كلف لاحقا بمهمة "متواضعة" في مكتب المعلومات لتقدمه في السن وتدهور صحته، حيث انحنى ظهره وارتدى نظارات ذات عدسات سميكة.

    توفي بويك عن عمر 74 عاما بعد مرض أصاب الرئة بعدما اضطر سابقا لإجراء جراحة من أجل إزالة ورم في القولون. وقبل دخوله المستشفى، قال في مقابلة صحفية:

    أنا لست قلقا، الفشل هو أن يستسلم المرء عند سقوطه، لست ذلك الشخص الذي يجلس ويقلق بشأن ما حدث بالأمس ويجتر الماضي بدلا من التحرك والتفكير فيما سيفعله اليوم وغدا، هذا هو النجاح، أن يتطلع المرء إلى الغد باستمرار، أنا لا أتهم أي شخص بخداعي، لقد فقدت التحكم بقواعد اللعبة في الشركة التي أسستها.

    مع ذلك، حظي بويك بالتكريم، لكن بعد وقت طويل. في العام 1994 علقت لوحة تخلد ذكراه كرائد أعمال ومبادر ومخترع أمريكي له إسهامات حيوية، وذلك على جدران القاعة الماسونية السابقة في آربروث (مكان مولده في اسكتلندا).

    عقب هذه الخطوة قال أحد كبار المديرين التنفيذيين في شركة "جنرال موتورز":

    كان بويك واحدا من الأسماء العظيمة في صناعة السيارات الأمريكية خلال القرن العشرين، وبكل تأكيد ينبغي علينا تكريم هذا الرجل، ليس فقط لأن اسمه يميز سياراتنا ولكن لأن عبقريته وعمله الجاد شكلا بداية قصة نجاح غير مسبوقة في السيارات لا تزال حاضرة ومستمرة.

    أيضا قاد الصحفي، إيان لامب، المقيم في آربروث، حملة من أجل إقامة تمثال في المدينة تخليدا لذكرى بويك. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الخطط تحقق تقدما ملحوظا، والأكثر أن اسم بويك يمضى إلى النسيان بالفعل.

    ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" قبل عامين أن اسم المخترع الأمريكي لم يعد يوضع على طرازات سيارات "بويك" التابعة لـ"جنرال موتورز" والتي اعتادت حمله في السابق، سواء في أمريكا الشمالية أو حتى الصين.

    طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    مليارديرات أمريكا يضاعفون ثروتهم وأصوات تنادي بالعدالة الضريبية
    ملياردير ينصح بالاستثمار في "ميتافيرس" ويقول إنها "الاكتشاف الكبير القادم"
    ارتفاع هائل للثروة العالمية والصين تتجاوز الولايات المتحدة لتحتل المركز الأول
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قوات الشرطة الفرنسية تحاصر المخيم المؤقت للمهاجرين في غراند سينث، شمال فرنسا، 16 نوفمبر 2021
    تدفق قياسي للمهاجرين عبر المانش
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك